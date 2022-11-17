В Минфине РФ назвали срок окончания льготной ипотеки под 7%
Приобрести квартиру в новостройке по сниженной ставке можно было начиная с пандемийного 2020-го года.
Фото, видео: © РИА Новости / Владимир Трефилов; 5-tv.ru
В Минфине РФ заявили, что программа льготной ипотеки под 7% себя исчерпала. По плану она должна закончиться 31 декабря, и ведомство не видит причин для продления.
Приобрести квартиру в новостройке по сниженной ставке можно было начиная с пандемийного 2020-го года. Это был способ поддержать строительную отрасль в непростые времена. Да и многие россияне наконец смогли решить жилищный вопрос.
В общей сложности было выдано около 800 000 льготных кредитов.
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