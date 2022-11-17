Петр Порошенко признался, зачем Киеву нужны были Минские соглашения

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 87

Политик назвал Минские соглашения «талантливо написанным документом», который нужен был Украине, чтобы выиграть четыре с половиной года.

Петр Порошенко признался, зачем Киеву нужны были Минские соглашения

Фото: www.globallookpress.com / Petro Poroshenko

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Разоблачением бывшего украинского президента поделились российские пранкеры Вован и Лексус. Они связались с Петром Порошенко от имени экс-посла США в России Майкла Макфола. В откровенной беседе политик рассказал, зачем были нужны Минские соглашения.

«Я считаю, что это очень талантливо написанный документ. Камон. Мне нужны были эти Минские соглашения, чтобы получить как минимум четыре с половиной года, чтобы сформировать украинские вооруженные силы, построить украинскую экономику и обучать украинских военных вместе с НАТО для создания лучших вооруженных сил в Восточной Европе, которые формировались по стандартам НАТО», — признался Порошенко.

Также он заявил, что выполнить Минские соглашения было возможно, но он не ставил перед собой такой цели. Стоит отметить, что экс-президента подозревают в государственной измене при подписании Минских соглашений.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин объявил о ее начале после очередного обострения конфликта между властями Украины и отделившимися в 2014 году Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР). Москва решила оказать им военную поддержку после отказа Киева от дипломатического урегулирования.

Ранее 5-tv.ru рассказал, цепочка каких действий вынудила Россию на спецоперацию в Донбассе.

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