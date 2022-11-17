Генеральным директором телеканала СТС станет Александр Акопов

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 27

Александр Акопов сменит на посту Вячеслава Муругова, который принял решение покинуть компанию.

Генеральным директором телеканала СТС станет Александр Акопов

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Новым заместителем Генерального директора НМГ по развлекательному вещанию и генеральным директором телеканала СТС с 23 ноября станет Александр Акопов. Он сменит на этом посту Вячеслава Муругова, который принял решение покинуть компанию.

В новой роли Александр Акопов будет отвечать за развитие и повышение операционной эффективности бизнеса развлекательных каналов НМГ, онлайн-сервиса more.tv, а также собственное производство развлекательного контента холдинга.

«Мы глубоко признательны Вячеславу за его многолетний вклад в развитие развлекательного бизнеса НМГ. Благодаря его блестящей индустриальной экспертизе и лидерству развлекательные каналы холдинга уже много лет подряд занимают лидирующие позиции и пользуются заслуженным вниманием рекламодателей», — отметила генеральный директор НМГ Светлана Баланова.

«Александр Акопов — это один из главных медиадеятелей нашей страны, на счету которого множество различных успешных проектов в кино и на телевидении и огромный опыт управления телевизионными, цифровыми и производственными компаниями в медиаотрасли», — добавила Светлана Баланова.

Александр Акопов окончил Московский инженерно-строительный институт и аспирантуру на кафедре «Системы автоматизированного проектирования», работал в строительстве, творческую карьеру начал в КВН. Много лет участвовал в работе различных крупных медиа, а также с нуля создал несколько самостоятельных проектов.

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