Гаагский суд высказал предположение, что рейс MH17 был сбит из зенитного ракетного комплекса «Бук», который был запущен с поля под Первомайским. Об этом сообщил на слушании судья Хендрик Стейнхейс.

«Суд придерживается того мнения, что Boeing потерпел крушение при запуске ракеты из ЗРК „Бук“ с поля под поселком Первомайский», — объяснил судья.

17 ноября Гаагский суд выносит приговор по делу о крушении Boeing на территории Украины. В результате авиакатастрофы 2014 года погиб весь состав самолета — 298 человек.

Малайзийский лайнер MH17 потерпел крушение на Восточной части Украины, когда летел в Куала-Лумпур. Расследованием вместе занимались представители Австралии, Малайзии, Бельгии, Украины и Нидерландов.

Москва получила запрет на участие в совместной следственной группе, но неоднократно указывала следователям на многочисленные ошибки в отчетах. Зарубежные представители пренебрегали данными, которые передавала Российская сторона, однако украинские данные были для них в приоритете.

Во многочисленных выступлениях прокуратура указывала на виновность России, игнорируя предложения о сотрудничестве. Западные СМИ также начали активно раскручивать позицию обвинения.

Следовательская группа заняла сторону обвинения и предлагала противоречивую информацию. Зарубежные эксперты использовали в качестве доказательств телефонные разговоры, предоставленные СБУ, и любительские снимки, на которых якобы был запечатлен российский «Бук».

Министерство обороны РФ отмечало следы редактирования на уликах: вмонтированные тягач, трейлер и сам «Бук». Однако следствие так и не смогло доказать поставку ЗРК на Украину, как и сам ракетный запуск.

«Односторонние» действия следствия вызывают опасения, что использовались только удобные показания свидетелей. В суде полностью проигнорировали показания тех свидетелей, которые сообщали о пуске ракеты со стороны Амвросиевки, где на тот момент располагались ВСУ. Линия обвинения использовала анонимных свидетелей, которые якобы обладают неоспоримыми доказательствами.

Обвинение даже не смогло правильно определить тип ракеты и сделало вывод, что в MH17 попала версия 9М38М1, хотя она конструктивно отличается от образца 9М38, снятого с вооружения ВС РФ.

Рассматривая причины трагедии, эксперты также забывали, что Украина так и не закрывала воздушное пространство во время активных боевых действий.

Ранее 5-tv.ru публиковал позицию главы МИД РФ Сергея Лаврова относительно дела о крушении рейса MH17.