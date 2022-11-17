Звезда шоу «Кривое зеркало» Александр Пономаренко заболел раком

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Екатерина Иванова
Екатерина Иванова 169

В данный момент неизвестно, как он лечится от смертельной болезни.

Звезда шоу «Кривое зеркало» Александр Пономаренко заболел раком

Фото: www.globallookpress.com / Natalya Loginova

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Дуэт братьев-близнецов Александра и Валерия Пономаренко достаточно известен в юмористическом мире. Они выступают на различных шоу и концертах. Однако недавно стало известно, что Александр борется с раком. Об этом в эфире федерального канала рассказал Валерий Пономаренко.

По его словам, брат чувствует себя плохо, но он старается делать все для полного выздоровления.

«Саша очень болен, сейчас он сильно ослаб, главная задача гемоглобинчик поднять. Концерт закончится, я сразу на вокзал и в горы, где он реабилитируется», — рассказал Валерий.

Сейчас место Александра Пономаренко временно занимает юморист Николай Бандурин. Он не смог оставить коллегу одного и решил поддержать его в трудную минуту.

Пока неизвестно, что именно случилось с Пономаренко и как он лечится. Сам шоумен не публиковал подобной информации в социальных сетях.

Как ранее писал 5-tv.ru, косметолог и пластический хирург Ольга Ованесова рассказала, как по лицу узнать, болен ли человек раком. Диагностировать болезнь может врач, но предупредить ее развитие можно и самостоятельно.

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