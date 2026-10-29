Прах Романа Попова развеяли над Черным морем в Сочи

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Мария Медведева
Мария Медведева Журналист 45 0

Близкие звезды «Полицейского с Рублевки» исполнили последнюю волю актера.

Прах Романа Попова развеяли над Черным морем в Сочи

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Прах актера Романа Попова, известного по роли следователя Мухича в сериале «Полицейский с Рублевки», развеяли над Черным морем в Сочи. Об этом сообщили близкие артиста в социальных сетях.

«Сегодня был светлый день прощания с дорогим другом. Теперь у него есть свой мыс на Мацесте, и мы всегда сможем вернуться в место, где он завещал оставить себя навсегда», — написали они.

Роман Попов умер 28 октября 2025 года в возрасте 40 лет. Актер несколько лет боролся с раком головного мозга. В 2018 году ему удалось добиться ремиссии, однако в 2025-м болезнь вернулась.

Прощание с Поповым состоялось 1 ноября 2025 года в Москве.

Популярность артисту принесла роль следователя Мухича в сериале «Полицейский с Рублевки». Помимо этого, он участвовал в Comedy Club и снимался в кино. По желанию Попова его тело кремировали.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о последних днях жизни Романа Попова. Актер до последнего боролся с тяжелым заболеванием, однако после возвращения опухоли его состояние продолжало ухудшаться.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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