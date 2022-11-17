«Тянет одеяло на себя»: Курцын рассказал о совместной работе с Галустяном

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Екатерина Иванова
Екатерина Иванова 36

Актер Курцын: Михаил Галустян на съемках перетягивал на себя одеяло

«Тянет одеяло на себя»: Курцын рассказал о совместной работе с Галустяном

Фото: www.globallookpress.com / Павел Кашаев

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Артист был очень рад встретиться с юмористом на съемочной площадке, который необычно себя вел.

Актер Роман Курцын очень востребован в своей профессии. На его счету уже множество работ, среди которых фильмы «Я худею», «Гуляй, Вася» и «Балканский рубеж». Недавно артист появился во втором сезоне сериала «Отпуск» вместе с шоуменом Михаилом Галустяном.

Артист пошутил, что у него сложились плохие отношения с юмористом. Роман Курцын рассказал, что Галустян «перетягивал на себя одеяло», когда появлялся на съемочной площадке, потому что прохожие хотели фотографироваться только с ним.

«Но я, конечно же, шучу. Мы дружим. Для нас это не первый совместный проект, и мы были очень рады видеть друг друга на съемках», — поделился Курцын в беседе с KP.RU.

Также артист рассказал о смешных моментах в сериале. Он вспомнил, как они с актером Павлом Майковым снимали сцену драки на центральном пляже Геленджика, на котором скопилась толпа зевак. Артисты чувствовали себя «как на боях UFC». Все видели, что бой постановочный, но все равно кричали и срывали съемки.

Как ранее писал 5-tv.ru, актриса Анна Старшенбаум внезапно призналась в ненависти к Курцыну.

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