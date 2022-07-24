Анна Старшенбаум внезапно призналась в ненависти к женатому Роману Курцыну

Российская актриса Анна Старшенбаум резко высказалась в адрес коллеги Романа Курцына. В микроблоге звезда часто делится с поклонниками интересными событиями из своей жизни. Однако в этот раз девушка внезапно сделала странную и грубую публикацию, хотя еще утром рассказала о милом пробуждении из-за любимого кота, пишет StarHit.ru.

«Как же я ненавижу тебя, ты просто конченый», — написала Старшенбаум в социальных сетях, обращаясь к звезде фильма «Огонь».

Примечательно, что ругательства продержались недолго. Спустя несколько минут артистка удалила гневное изречение и только отметила на фото аккаунт Романа. Несмотря на быстрое исчезновение текста, внимательные поклонники успели заметить негативную публикацию. Необычное поведение звезды озадачило аудиторию. Чем Курцин так разозлил Анну? Актриса этого не объяснила, но начала активно публиковать посты с мыслями о любви и предательстве.

«Когда ты веришь в любовь по-настоящему, а тебе врут жестоко и долго привязывают твое сердце на миллионы колючих проволок на протяжении долгих лет, — это, конечно, кошмар. Если я когда-нибудь кому-нибудь снова решу довериться — ударьте меня, пожалуйста, по голове чем-нибудь очень тяжелым», — попросила знаменитость.

Подписчики уверены, что артисты состояли в романтических отношениях. Хотя такие публикации демонстрируют полное разочарование актрисы. По мнению фанатов, Старшенбаум любила Курцына, который женат на Анне Назаровой. Сам же Роман никак не отреагировал на резкие высказывания коллеги по цеху.

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