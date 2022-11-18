Бразильянка, вышедшая замуж за куклу, обвинила «супруга» в измене

Эфирная новость 32

В Бразилии женщина вышла замуж за тряпичную куклу и обвинила ее в измене

Фото, видео: www.globallookpress.com / Daniel Reinhardt; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

В психически нездоровом союзе даже «родился» общий тряпичный «ребенок». Его создала мама-рукодельница.

Текстильно-галантерейная драма разыгралась на жарких бразильских улочках. Местная жительница там обвинила своего тряпичного мужа в измене.

Примерно год назад 37-летняя красотка сделала себе ухажера, чтобы не остаться старой девой. Она вышла за куклу замуж, а вскоре у них родился тряпичный ребенок. И все бы ничего, но она уверяет, что недавно увидела как благоверный заходит в гостиницу с другой женщиной.

Потянула за ниточку и распутала целый клубок измен. Что будет дальше -- непонятно, но за этой историей уже следит половина планеты. Возможно, среди этих миллионов людей найдутся наконец и психиатры.

-6° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
60.39
0.04 62.57
-0.10
Рунический гороскоп на неделю с 21 по 27 ноября для всех знаков зодиака

Последние новости

5:01
«Чемпион мира» по сбору лисичек нашелся в Петербурге
4:43
Дана Борисова выиграла суд у бывшего мужа по алиментам: беспрецедентное решение
4:25
Победители «Большой перемены» получили денежные призы
4:20
Рунический гороскоп на неделю с 21 по 27 ноября для всех знаков зодиака
4:10
Время успокоиться и строить планы. Китайский гороскоп на неделю с 21 по 27 ноября
4:07
Бразильянка, вышедшая замуж за куклу, обвинила «супруга» в измене

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 ноября, для всех знаков зодиака
"Много желающих "отжать" кусок": вторая жена о бесконечных судах за роскошное наследство Грачевского
Тест: как распознать алкоголика за одно застолье
3 самых глупых и вредных "оздоравливающих" совета из интернета

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика