Российские хакеры взломали сайт Белого дома для проводов Байдена на пенсию
Из-за взлома интернет-портал официальной резиденции президента США не был доступен некоторое время.
Фото, видео: www.globallookpress.com / panorama-images via www.imago-im; 5-tv.ru
Белый дом вышел из чата. Этой ночью российские хакеры атаковали сайт официальной резиденции президента США.
В результате тестового взлома некоторое время интернет-ресурс был полностью недоступен. По заявлению самих кибербойцов, им удалось взломать военную государственную защиту.
Хакеры также уточнили, что так они провожают президента Байдена на пенсию.
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