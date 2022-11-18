Российские хакеры взломали сайт Белого дома для проводов Байдена на пенсию

Белый дом вышел из чата. Этой ночью российские хакеры атаковали сайт официальной резиденции президента США.

В результате тестового взлома некоторое время интернет-ресурс был полностью недоступен. По заявлению самих кибербойцов, им удалось взломать военную государственную защиту.

Хакеры также уточнили, что так они провожают президента Байдена на пенсию.