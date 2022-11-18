Форвард «Зенита» Малком снял кепку после фразы журналиста «снимаем шляпу»

Универсальный футбольный язык зенитовских бразильцев, к сожалению, работает только на поле. За его пределами нередко возникают трудности перевода.

Это и произошло в Воронеже, когда на послематчевом интервью корреспондент решил похвалить игрока петербуржского клуба за два забитых мяча, но тот, видимо, оказался не знаком с известной русской идиомой.

«Малком, поздравляем, снимаем шляпу. Признайтесь, Воронеж стал одним из ваших любимых городов? В трех матчах здесь у вас уже три гола», — сказал корреспондент, увидев, как футболист снимает кепку.

Был ли это дословный перевод «снимаем шляпу» на португальский или Малком воспользовался своими знаниями русского языка — неизвестно. Но как воспитанный бразилец кепку с головы он покорно снял.