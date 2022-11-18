Распутину оскорбило звание символа секс-революции: «Я не была вульгарной!»

Едва помещающийся в корсет пышный бюст, юбки, открывающие ноги до основания — все это вовсе не излучает секс, уверена артистка. А она — серьезная певица.

Певица Маша Распутина, как выяснилось, вовсе не пыталась выглядеть сексуальной, надевая провокационные мини-юбки и глубокое декольте, в которое едва помещается ее обширный бюст. По словам артистки, никакой сексуальной революции на эстраде она не производила, а кто так думает — невелики умом. На самом деле звезда своими образами вносила нотку озорства на сцену, при этом умея исполнять и лирику. И псевдоним у нее, видимо, отсылает исключительно к задорным шуточкам.

Распутина стала героиней проекта дизайнера Джемала Махмудова. Она показала ему свой гардероб, в основном наряды для выступлений, обсудила с ним собственный стиль. Артистка очень переживала, когда пальцы ведущего касались ее одежды, просила быть аккуратнее, а иногда невольно перехватывала платья, лишь бы спасти, просила «не лапать» туфли. Когда дизайнер снимал мерки с ее знаменитого тела, переспрашивала, чистая ли у него сантиметровая лента. Но до пика раздражения Махмудов довел 58-летнюю даму комплиментом.

«Девушка, которая в начале 90-х устроила революцию на эстраде. Показала конкретный секс, оторву. Она зажгла так, что все советские женщины, которые не знали, что такое секс, — узнали» — начал свою оду стилист, но не допел.

Распутина остановила поток резким «заткнись!», после чего кутюрье пришлось выслушать долгую и самозабвенную тираду об истинном понимании стиля и творческом потенциале только на вид раздетых, а на самом деле очень даже одетых певиц. Пусть юбка прикрывает только предельный минимум, дальше которого не дает продвинуться цензура! Под юбку на концерт женщина надевает «десять колготок», так что сценический образ ни грамма не провоцирует — не голая ведь.

«Я никого секса не показывала. Ты неумный человек, если этого не увидел. Секс-символом меня сделали бумагомараки. Я классная, серьезная певица, которая может петь и драму, и гениальные произведения, и озорные песни. Я просто одевалась так, что мне идет. Я никогда не была вульгарной на сцене!» — возмущалась Распутина.

По словам исполнительницы, ее коллеги по шоу-бизнесу зачастую выходили петь на публику в длинных платьях, но выглядели при этом до боли вульгарно. В отличие от нее. Ведь открытое тело — вовсе не провокация, не вызов и уж тем более не сексуальная объективация. Это просто искусное озорство профессиональной артистки.

«Какой секс?! Это красиво! Сейчас полно девиц с открытыми ногами. Замолчи! У меня на ногах было по десять колготок. Я была одета как фигуристка. Ерунда! Я секс не излучала», — заключила звезда.

Все попытки Махмудова реабилитироваться потерпели крах, затерялись в потоке возмущения без шанса на реабилитацию. Однако высказавшись, Маша Распутина продолжила беседу о стиле, будто и не называла дизайнера, у которого одеваются два-три десятка первых отечественных знаменитостей, глупцом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, за что исполнительница Наталья Власова назвала Машу Распутину безвкусной и бесталанной женщиной.