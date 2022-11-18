🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака 18 ноября

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 18 ноября, убывающая Луна в Деве. Вселенная просит вас быть внимательнее и к своим, и к чувствам других людей. Можно планировать путешествия, встречи с близкими, но не стоит лезть не рожон и вступать в конфликты.

♈ Овен

У вас есть все, чтобы взять ситуацию в свои руки и продолжать путь к намеченной цели. Не сдавайтесь: дни, в которые все переменится, уже не за горами, приглядитесь. Сегодня стоит поразмыслить о том, что в первую очередь вы бы хотели исправить.

Космический совет: не время сдаваться.

♉ Телец

Все непроработанные дурные эмоции однажды могут стать ядовитыми настолько, что вынести поток собственных мыслей будет крайне проблематично. Не позволяйте им брать над собой верх и, например, заведите личный дневник, записывая туда абсолютно все, что вас волнует. Начать можно уже сегодня.

Космический совет: не позволяйте эмоциям брать верх над разумом.

♊ Близнецы

Вселенная объявляет для вас день правды. Пора расставить все по своим местам, начав серьезный разговор, который вы так долго откладывали. Поберегите чувства близких и не обижайте их превышенным количеством откровений.

Космический совет: будьте честны с близкими.

♋ Рак

Вы слишком устали, чтобы решать и чужие проблемы. Более того, вам следует начать делегировать некоторые обязательства на своих коллег, чтобы не растратить свои ресурсы преждевременно. Кстати, пора заняться лечением тех «болячек», которые уже давно вас беспокоят.

Космический совет: не взваливайте все на свои плечи.

♌ Лев

Вы заслуживаете всего, чего желаете. Вы достойны реализовать свои самые смелые мечты и полностью раскрыть свой потенциал. Но на пути к этому не стоит позволять завистникам наставлять вас, направляя не в то русло.

Космический совет: будьте осторожны с теми, кто учит вас жизни.

♍ Дева

Звезды говорят, что сейчас не время быть реалистом. Вам нужно осмелиться и идти на всевозможные риски, веря в невозможное. Но не перетрудитесь.

Космический совет: кто не рискует, тот не пьет шампанского.

♎ Весы

Иногда вам кажется, что от багажа прошлого избавиться удалось. А иногда кажется, что оно вот-вот возьмет над вами верх. так или иначе, будьте терпимы к самому себе и просто позвольте прожить любые эмоции.

Космический совет: будьте нежнее с самим собой.

♏ Скорпион

Чтобы настроиться на долгожданные перемены, вам потребуется снять слои: оторваться от норм, сказать «нет» тому, что больше не резонирует внутри, и идти в такт своему жизненному барабану. Вы уже проворачивали подобное, так что Вселенная уверена, что все получится.

Космический совет: откажитесь от того, что больше не живет в вашем сердце.

♐ Стрелец

День обещает быть пасмурным для вашего настроения. Остерегайтесь конфликтов, на которые вас могут начать провоцировать, а также не разбрасывайтесь деньгами направо и налево. Финансы стоит поберечь до лучших времен.

Космический совет: обходите острые углы и не вступайте в конфликты.

♑ Козерог

Вы не обязаны ни перед кем оправдываться за то, как вы решили поступать. Это ваша чистая жизненная книга, а многие люди грязны и помыслами, и делами, так что не подпускайте их. На работе стоит с головой уйти в интересный проект.

Космический совет: вы не обязаны отчитываться за свои решения.

♒ Водолей

Вы там, где должны быть, и какое это красивое место! Звезды убедительно просят вас отпустить свою потребность постоянно выполнять «работу», спешить куда-то и бояться что-то где-то не успеть. Вы же знаете, что на всех стульях усидеть невозможно, так зачем пытаться это делать?

Космический совет: перестаньте гнаться за призрачными целями.

♊ Рыбы

Настала пора отправиться в путешествие и привести с собой в серый мегаполис хотя бы немного ярких впечатлений. Впереди долгая зимовка, а согревать душу не стоит забывать. Вечером можно провести время с близкими, например, вместе куда-нибудь сходить.

Космический совет: ваша душа требует впечатлений.

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