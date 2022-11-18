Заботливый супруг: Топалов освободил Тодоренко от домашних обязанностей

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 146

Ведущая Тодоренко похвасталась, что Топалов освободил ее от домашних обязанностей

Фото, видео: Бобылев Сергей / ТАСС; Instagram* / reginatodorenko

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Пара уже более пяти лет вместе, супруги солидарны во всем, включая воспитание детей.

Телеведущая Регина Тодоренко похвасталась заботой мужа, выложив видео в социальных сетях. Певец Влад Топалов освободил супругу от домашних обязанностей.

«Муж готовит завтрак для любимой жены», — подписала видеоролик знаменитость.

Звезды воспитывают двоих детей Михаила и Мирослава. Сейчас Тодоренко участвует в нескольких крупных проектах. Исполнитель старается поддержать жену, чтобы дать ей возможность отдохнуть. Пара более пяти лет вместе. После рождения второго ребенка теледива решила не задерживаться в декрете, приступив к работе уже через два месяца после родов.

Пока Топалов готовил супруге завтрак, она успела сделать процедуры по уходу за кожей, уложить волосы и сделать легкий макияж. Селебрити призналась, что довольна преображением, а мужа назвала «святым человеком», подчеркнув, что вновь чувствует себя женщиной.

Кроме того, супруги солидарны в вопросах воспитания детей. Также мужчина поддержал идею Тодоренко о домашних родах, несмотря на то, что он приверженец традиционной медицины.

Ранее 5-tv.ru писал о том, за что осудили Регину Тодоренко.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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