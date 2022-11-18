Дочь Пригожина объяснила, почему скрывает лицо сына и когда его покажет

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 46

После крещения Даная Пригожина покажет лицо трехмесячного сына

Дочь Пригожина объяснила, почему скрывает лицо сына и когда его покажет

Фото: Instagram* / danaya_prigozhina

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За соцсетями знаменитостей наблюдает тысяча глаз. Могут ли они негативно повлиять на детей?

Дочь продюсера Иосифа Пригожина скоро покажет лицо новорожденного сына. Даная Пригожина еще в августе родила мальчика от Евгения Агирова, за которого вышла замуж в марте 2020-го. Ребенку дали имя Даниэль. Новоиспеченная мама часто показывала фото с мальчиком, но лицо предпочитала скрывать.

Даная объяснила поклонникам — малыш еще слишком маленький, чтобы показывать его публике. Однако фанаты сгорают от нетерпения и поскорее хотят посмотреть на лицо младенца. Они часто спрашивают дочь знаменитого продюсера, когда та все-таки опубликует лицо сына. Ответ не заставил себя долго ждать.

«После крещения. А крещение у нас 24 ноября», — отметила Даная в своем личном блоге.

Помимо этого наследница Пригожина рассказала, сколько потратила на принадлежности сына. Оказалось, что это «кругленькая» сумма: только одна коляска «три в одном» стоила в районе 50 тысяч рублей, кроватка с пеленальным столиком — 60 тысяч, а все остальные принадлежности (игрушки, кокан, качели, одежда и другое) обошлись красавице в 100 тысяч.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, сколько Даная Пригожина потратила на роды.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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Дочь Пригожина объяснила, почему скрывает лицо сына и когда его покажет

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