«Газпром» поставит в Азербайджан до миллиарда кубометров газа по новому договору

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 16

В компании сообщили, что работа по новому контракту уже началась.

«Газпром» поставит в Азербайджан до миллиарда кубометров газа по новому договору

Фото: www.globallookpress.com / Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын

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Компания «Газпром экспорт» приступила к исполнению обязательства в рамках нового контракта с государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR). Об этом сообщили представители организации в публикации официального Telegram-канала Отмечается, что сотрудничество предполагает к следующей весне снабдить Баку объемом до миллиарда кубометров голубого топлива.

«15 ноября начались поставки российского газа в Азербайджан по новому договору купли-продажи газа. Документ подписан между ООО „Газпром экспорт“ и Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики (SOCAR). Поставки будут осуществляться по март 2023 года», — заявила в «Газпроме».

SOCAR — дочернее подразделение Государственной нефтяной компании Азербайджана, оно зарегистрировано в России весной 2013 года. Это крупнейшая в стране подобная организация, в сферу деятельности которой входят разведка, добыча, переработка, транспортировка и реализация нефти, природного газа и газового конденсата. На сайте компании сообщается о взаимодействии в контексте бизнеса и изысканий с российским рынком, республиками СНГ и другими странами.

Российская газовая компания поставляла топливо в Азербайджан с 2000 по 2006 годы. Позже в стране увеличились показатели добычи на месторождении Шах-Дениз, и сотрудничество было приостановлено. Работа возобновилась в 2017 году, но через год Баку снова отказался от газа из РФ. После прекращения сотрудничества «Газпрома» с европейскими странами глава Азербайджана Ильхам Алиев заявлял о намерении снабжать ЕС собственным топливом в двойном объеме.

Ранее, писал 5-tv.ru, в Калужской области провели газопровод длиной более 30 километров.

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