Подруга убитой на юго-западе Москвы о ее частых свиданиях: «Всегда были ухажеры»

Подозреваемый, экс-бойфренд, уже задержан правоохранителями. Может ли другой ухажер оказаться виновным в гибели молодой женщины?

Приятельница убитой на юго-западе Москвы 29-летней девушки Виктория рассказала 5-tv.ru о ее частых свиданиях с разными мужчинами. Возможно, у покойной был не один ухажер, при этом правоохранителями уже задержан вероятный виновник трагедии. Близкие в свою очередь указывают на бывшего бойфренда. Только ли его стоит подозревать в случившемся? Ведь по словам приятельницы, жертва преступления была не против выпить кофе с пригласившим ее парнем, хотя и не бросалась в новые отношения каждый раз.

Виктория часто заходила в продуктовый магазин, в котором работала ее убитая приятельница. В последние несколько месяцев приятельницы потеряли связь.

«Мы дружили долго очень, общались часто. У нее всегда были парни, ухажеры, всегда были нерусские. Она фотографии скидывала с этим парнем (Бывший возлюбленный. — Прим. ред.) длительное время в социальные сети, потом перестала. Я в последнее время с ней контакт не поддерживала. Ну, как человек она была очень спокойная и веселая, хорошая девушка. Я честно в шоке. У меня слов нет. Я даже никогда в жизни бы не подумала, что этим все и закончится», — поделилась Виктория.

В российской столице убитая делила жилье с двумя соседками. Все они посменно работали продавщицами в магазине. В квартире, которую снимали девушки, были и дети. Пока часть женской компании стояла у прилавка, другая присматривала за малышами.

В Москве личная жизнь у покойной благополучно не устраивалась. Вниманием мужчин она пользовалась, ходила на свидания, с одним из кавалеров встречалась около полутора лет, при этом периодически крупно ссорилась и расставалась. Но вскоре в соцсетях снова появлялись совместные фото. Лицо возлюбленного она всегда прятала под наложенным эмодзи, скрывала его от подписчиков и подруг.

«Время от времени она все фото чистила, вот как сейчас у нее нет фото в профиле. Я думаю, они ссорились, и она, наверно, чистила все фотографии и все записи … Я часто приходила, потому что живу на три дома ниже и она рассказывала — с кем-то кофе пила, на какое-то свидание ходила. А так, чтобы она прямо что-то рассказывала, то нет», — добавила Виктория.

Тело 29-летней молодой женщины прохожие нашли рано утром на Севастопольском проспекте, недалеко от станции метро «Зюзино». Сколько времени оно пролежало там, неизвестно, прибывшие на место преступления правоохранители насчитали пять ножевых ранений. Сумка несчастной лежала рядом, в паре метров. Очевидно, с ней свели счеты, а не ограбили.

Сообщалось также, что погибшая приехала в Москву на заработки. До трагедии она обращалась в полицию, жаловалась, что кто-то за ней следит. В рамках возбужденного Следственным комитетом уголовного дела был задержан мужчина, успевший за время розыска добраться до Тамбовской области. Полицейские остановили его машину по ориентировке. Подозреваемого доставят в столицу для проведения следственных мероприятий.

Ранее 5-tv.ru показывал видео с места убийства девушки. Нападение произошло возле ее дома.