Убийство женщины в Москве у метро Зюзино попало на камеры видеонаблюдения

Убийство женщины в Москве на Севастопольском проспекте попало на камеры видеонаблюдения. Правоохранительные органы установили личность подозреваемого, им оказался приезжий мужчина. Вероятно, предполагаемый виновник трагедии приходился погибшей бывшим парнем. Кадры убийства оказались в распоряжении 5-tv.ru.

Прохожие нашли тело 29-летней девушки недалеко от станции метро Зюзино. Неизвестно, сколько труп пролежал на улице. Следствие установило, что жертву зарезали — на теле обнаружили пять ножевых ранений.

По словам подруги жертвы, это мог сделать ее бывший бойфренд. Убитая и подозреваемый познакомились на работе, у них завязался роман, который продлился полгода. Однако отношения были очень сложными.

По предварительной информации, после расставания мужчина преследовал экс-возлюбленную. Эти похождения дошли до того, что та обратилась в полицию. Сейчас СК РФ по столице возбудил уголовное дело, ведутся следственные мероприятия.

Ранее 5-tv.ru показывал видео с места убийства девушки. Жительница столицы умерла прямо возле дома.