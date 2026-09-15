Зеленский, Кравченко и НАБУ сошлись в жестком конфликте

Политический кризис на Украине вышел на новый уровень. На глазах всего мира разворачивается противостояние силовых структур. Генпрокурор Руслан Кравченко выдвигает серьезные обвинения против руководства НАБУ. На всякий случай уехав за границу, потому что к нему тоже есть претензии. Обостряет ситуацию еще и решение Зеленского. Он требует немедленно уволить Кравченко. О сути конфликта. и его скрытых мотивах рассказал корреспондент «Известий» Леонид Китрарь.

Украинский генпрокурор Кравченко пересек границу с Польшей. Уехал, якобы, в командировку в Париж, которую сам себе и оформил. Уже из-за границы он начал постить в соцсетях вот такие видео.

«Я не держусь за должность, но и не позволю использовать мою отставку для остановки всех уголовных производств, сокрытия или уничтожения доказательств», — сообщил Руслан Кравченко.

Суд установил факт преступления в действиях Семена Кривоноса. Но наказание не наступило: он фиктивно усыновил ребенка и противоправно получил основание для освобождения от ответственности — амнистию.

Впрочем, все это было больше 15 лет назад. Другое дело, что НАБУ, возглавляемое Кривоносом, как и специальная антикоррупционная прокуратура, а ее работникам Кравченко тоже объявил подозрение, — главная помеха власти Зеленского, стратегию которого хорошо объяснила его бывшая пресс-секретарь.

«Единственно правильная позиция — молчать о коррупции, постоянно эскалировать риторику, наносить удары и почти не защищать мирных жителей», — говорит украинская журналистка Юлия Мендель.

Сам Зеленский возмущенно потребовал увольнения прокурора. Он внес в Раду представление об его увольнении. Только вот сам Кравченко прошение о своем увольнении подал еще неделю назад. Когда та же НАБУ пришла в его ведомство. Задерживать тех, кто крышует мошеннические колл-центры. Теперь НАБУ уверяет: подозрения в их сторону — давление.

«По заявлению Генерального прокурора сообщаем, что НАБУ и САП расценивают эти действия как продолжение системной атаки на независимые антикоррупционные органы. По состоянию на сегодняшний день ни одного подозрения директору НАБУ Семену Кривоносу официально не вручено», — сообщило НАБУ.

Наверняка за главой НАБУ, сотрудниками других антикоррупционных ведомств, да и вообще за любым украинским чиновником тянется целый шлейф темных страниц. Святых в украинской элите не бывает. Это прекрасно понимают и в Европе, которая буквально заваливает Киев миллиардами, но мало что получает взамен.

«Мы действительно знаем о последних событиях. Но, как вы знаете, мы не комментируем отдельные дела. Позвольте мне четко обозначить: что касается коррупции, ЕС придерживается политики нулевой терпимости», — заявил пресс-секретарь ЕК Гийом Мерсье.

Как бы Зеленский ни старался показать возмущение деятельностью прокурора, Кравченко — человек его команды. Был главой налоговой, пусть и всего полгода. И явно знал все теневые схемы. А на посту генпрокурора еще и держал в страхе раду. Ведь только он по закону мог вручить подозрения депутатам. Немудрено, что НАБУ серьезно за него взялось.

«Мне бы очень не хотелось, чтобы все это привело к очередному политическому кризису, но это как раз продолжение истории, связанной с операцией „Карфаген“», - говорит обозреватель Денис Попович.

Для власти Зеленского попадание такого человека в руки неподконтрольных НАБУ и Сап — страшный сон. Видимо, именно поэтому глава киевского режима публично возмущается, но сбежать за границу Кравченко не помешал. А тот забрал с собой и жену. Но оставив в Киеве рычагов давления на себя.

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