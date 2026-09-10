В Петербурге мужчина убил свою мать и спрятал ее тело в морозильной камере

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело после обнаружения тела женщины в морозильной камере квартиры на Ленинском проспекте. По подозрению в убийстве задержан сын погибшей. Об этом сообщили в Главном следственном управлении СК России по городу.

По данным следствия, вечером 9 сентября мужчина обратился к патрулю вневедомственной охраны Росгвардии и сообщил, что во время ссоры убил мать в квартире. Прибывшие на место сотрудники следственного отдела по Кировскому району обнаружили тело женщины в морозильной камере.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Следователи установили, что мужчина состоит на учете. На месте происшествия провели осмотр, изъяли необходимые материалы и назначили комплекс экспертиз, включая психолого-психиатрическую.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего и выясняют причины конфликта. Также решается вопрос об избрании меры пресечения для задержанного.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что подросток из Иркутской области стал фигурантом дела о двойном убийстве в Шелехове. По данным прокуратуры, в октябре 2025 года в подъезде жилого дома юноша напал с ножом на 14-летнюю знакомую, приревновав ее. После этого он также ранил 23-летнюю соседку, которая пришла на помощь. Обе девушки скончались в больнице от полученных травм.

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