Чердак поехал: петербуржец самовольно увеличил квартиру в четыре раза

Петербуржец самовольно увеличил квартиру в четыре раза

Особые роскошные условия проживания себе создал житель Петербурга, правда, ущемив при этом соседей. Он увеличил свою квартиру сразу в четыре раза, присоединив башню и чердак в знаменитом доме Бажанова, построенном в 1907 году. В итоге получилось девять комнат и три этажа, которые предприимчивый собственник попытался сразу продать. Удалось ли провернуть многомиллионную аферу, узнала корреспондент «Известий» Эльмира Минбаева.

100 квадратов было, 429 — стало. Квартира выросла почти в четыре раза и стала девятикомнатной, просто за счет чердака. И все это — практически незаметно для соседей.

«Он захватил чердаки над разными подъездами, и в разных квартирах не поднимается воздух в вентканалах, а запахи остаются на кухне», — рассказывает житель дома Василий Резчиков.

Жильцы говорят: после такого расширения страдает весь дом. Администрация района отреагировала не сразу, но все-таки подала иск в суд.

«Администрацией не согласовывалась проектная документация по перепланировке и (или) переустройству помещений…. Работы по обустройству помещений указанной квартиры являются самовольными, выполненными в обход требований действующего законодательства», — говорится в официальное ответе администрации Центрального района Санкт Петербурга.

Но собственник с этим не согласен. Уверяет, все законно: все необходимые разрешения получил еще 20 лет назад. А чердак, по его версии, фактически всегда был частью квартиры.

«Оно так и выглядит, как единое. Тут проходы такие, которые когда-то еще были построены, поэтому оно так и есть», — говорит собственник квартиры Сергей Попов.

Однако чердак — это общедомовое имущество. И для того, чтобы узаконить подобные перепланировки, требуется согласие всех собственников. Регистрация права в «Росреестре» сама по себе проблему не решает. Тем более, что само здание 1907 года постройки является объектом культурного наследия, и любые строительные работы требуют дополнительных согласований.

«Несмотря на то, что государственный орган „Росреестр“ по каким-то причинам зарегистрировал право собственности,

любой из собственников дома и, в том числе, управляющая организация, администрация района, то есть все причастные лица, они вправе обратиться с иском в суд и с иском об прекращении права собственности на вот этот чердак,

который присоединили, и возвращением в первоначальное проектное состояние», — пояснил юрист Александр Сметанин.

Владелец пытался продать получившуюся трехъярусную квартиру сначала за 60 миллионов рублей, а затем за 36 миллионов, но после появление судебного иска объявление исчезло. Теперь администрация района требует лишить владельца захваченных квадратных метров и выплатить крупный штраф.

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