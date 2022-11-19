Число жертв при взрыве газа в жилом доме Сахалина увеличилось

Под завалом обнаружили еще несколько тел жильцов, но шансы на спасение еще двоих человек остаются.

При взрыве газа в жилом доме на Сахалине, по предварительным данным, погибли восемь человек, сообщил губернатор региона Валерий Лимаренко.

Глава области добавил, что спасатели продолжают работы по поиску еще двоих жителей дома.

Известно, что из восьми погибших трое — несовершеннолетние.

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко организовал на месте происшествия оперативный штаб.