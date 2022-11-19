За день до взрыва в доме в Сахалинской области жители жаловались на запах газа

Накануне взрыва пятиэтажки в поселке Тымовское в Сахалинской области жители обращались в администрацию из-за сильного запаха газа. Об этом 5-tv.ru сообщила одна из местных жительниц.

«Вчера целый день возле пекарни воняло газом. Оттуда шло шипение. Вчера целый день жаловались в администрацию. Вот результат», — прокомментировала собеседница.

Женщина добавила, что сейчас на месте происшествия работают множество пожарных машин и автомобилей скорой помощи.

«Уже и детей вытаскивали, и пожарного вытаскивали, он наглотался», — сказала жительница.

В поселке Тымовское в Сахалинской области взорвался газ в одной их квартир пятиэтажного дома. Согласно предварительной версии, все произошло из-за взрыва бытового газа. Обрушение случилось с пятого по первый этажи.

На момент публикации материала известно о трех погибших. По данным экстренных служб, девять человек получили травмы.

По словам губернатора региона Валерия Лимаренко, на смену заступают дополнительные бригады хирургов, работы по разбору завалов и поисков людей продолжаются. Кроме того, чиновник отметил, что сам пятиэтажный дом не был газифицирован.

ОБНОВЛЕНИЕ 08:13: экстренные службы сообщают о четырех погибших.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео момента взрыва газа в жилом доме в Сахалинской области.