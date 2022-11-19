Появилось видео с места взрыва газа в жилом доме на Сахалине

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко во время разговора с прессой рассказал о ситуации на месте взрыва газа в жилом доме. Он рассказал о достоверно установленном числе погибших во время инцидента и работе спецслужб.

Он отметил, что двое людей еще не найдены.

«Всего в подъезде жило 33 человека. 23 человека… Я сейчас иду встречаться с ними, для того, чтобы обсудить, как будем помогать. Помогать будем следующим образом: будем для них приобретать жилье, пока будет временное предложено. Будет материальная помощь. Будем обсуждать, по каждой семье будем принимать решение», — рассказал Лимаренко.

Губернатор региона поблагодарил пожарных, МЧС и медицинские службы за то, что они немедленно прибыли на место происшествия.

На кадрах, оказавшихся в распоряжении, запечатлена работа спецслужб, которые продолжают разбор завалов в надежде найти двоих человек живыми.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что за день до взрыва в доме в Сахалинской области жители жаловались на запах газа.