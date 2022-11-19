Они там никто: почему карьера Little Big рухнула после бегства из РФ Прусикина и Таюрской

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Екатерина Иванова
Екатерина Иванова 26

Экс-депутат Худяков: карьера lIttle Big рухнула, потому что таких фриков за рубежом полно

Они там никто: почему карьера Little Big рухнула после бегства из РФ Прусикина и Таюрской

Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

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Группа покинула Россию из-за политической позиции, которую озвучили накануне отъезда. Сейчас музыканты живут в США.

Недавно солисты группы Little Big Илья Прусикин и Софья Таюрская пожаловались, что после переезда за границу едва сводят концы с концами. Бывший депутат Роман Худяков считает, что коллектив рассчитывал на успех в западных странах, но оказался никому не нужен.

«Изначально заточенная на западную публику группа думала, что будет в Европе и Америке собирать огромные залы, зарабатывать миллионы долларов, но ничего не получилось. Они там никто, и звать их никак. Там таких фриков — половником загребай», — написал он в социальных сетях.

Худяков добавил, что Прусикин повел себя как трус, бросив страну в сложное время. По его словам, артист боялся, что его мобилизуют и предпочел предать Родину, осудить Россию и убежать.

Как ранее писал 5-tv.ru, музыканты Little Big переживают непростые времена после того, как уехали из России в США. Место жительства артисты сменили из-за политической позиции, которую озвучили накануне эмиграции. Они дают концерты за рубежом, но аудитория у группы уже не настолько большая, как это было во время жизни на родине.

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