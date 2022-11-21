Как и когда изменятся тарифы на парковку в Москве

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 25

С 24 декабря в Москве будут действовать новые тарифы на парковку

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anton Belitsky; 5-tv.ru

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На 27 столичных улицах припарковать машину станет намного дешевле.

В декабре москвичей ждут перемены, а именно новые тарифы на парковку. С 24 декабря цены изменятся как в хорошую, так и в плохую стороны — в зависимости от загруженности тех или иных улиц.

Для большинства улиц тарифы останутся прежними, но на тех, где загруженность 100%, цены вырастут.

«Там, где даже тариф 380 рублей в час не помогает оставить свободные места, потому что там много дорогих ресторанов и магазинов, будет новый: с 8:00 до 21:00 — 450 рублей в час, с 21:00 до 8:00 — 200 рублей в час (включая воскресенье). Это освободит 10–15% мест», — объяснили в правительстве Москвы.

Но есть и приятная новость — на 27 улицах цены на парковку станут значительно ниже.

Также увеличатся тарифы на хранение автомобилей на спецстоянках. А с 1 января 2023 года вырастут тарифы на эвакуацию машин за неправильную парковку.

Подробно посмотреть, на каких улицах произойдут изменения, можно на интерактивной карте.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Петербурге с 1 ноября расширяется зона платной парковки.

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Как и когда изменятся тарифы на парковку в Москве

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