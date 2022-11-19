«Были разлады»: Юрий Стоянов рассказал, каким другом был Илья Олейников

Знаменитости 19 лет вели одну из самых известных сатирических программ на центральном ТВ — «Городок». Но как складывались их отношения за кадром?

Актер театра и кино Юрий Стоянов вспомнил о качествах своего друга и коллеги по программе «Городок» Ильи Олейникова. Артисты вели проект целых 19 лет, а дружили еще больше — 25. За эти годы они сблизились, как родные братья. Особенно тесными взаимоотношения были в последние годы дружбы.

«Вы знаете, это были такие мужские отношения — в них была и сентиментальность в том числе. Особенно в последнее время, когда мы оба хорошо повзрослели. Этим отношениям лет 25 было. В них были разлады, но они были такие, знаете: ты же поругаешься с родственником — он же не перестает быть им», — рассуждает в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru Юрий Стоянов.

Но даже не все родственники умеют так дружить, как это удавалось ведущим «Городка». Они настолько доверяли друг другу, что могли делиться самыми сокровенными вещами. Собеседник уверен, даже если бы он совершил непростительную ошибку, Олейников бы его понял и нашел выход из любой ситуации.

«Какая замечательная формулировка „друг“. Если ты ему звонишь и говоришь, что убил человека, он спрашивает: где труп? Вот такие были наши отношения, а любые наши размолвки заканчивались в одну минуту поцелуем, смехом, и мы шли на площадку», — добавил Стоянов.

Он признает, что в отношениях с коллегой старшим товарищем был именно Илья Львович. В силу возраста и мудрости артист не мог уже капризничать, позволять себе какие-то вольности, зато Стоянов, по его словам, давал волю чувствам. И еще как.

«Илья был старшим товарищем — это определяло отношения. Я был младшим и таким разболтанным, иногда слегка капризным, очень моторным, нервным и требовательным братом. А он был умным, снисходительным, примиряющим», — добавил собеседник.

А еще артиста отличала его немногословность — это в кадре за словом он в карман не лез и одно выражения лица заставляло смеяться зрителей. Но в жизни все по-другому, сдержанности у Олейникова можно было только учиться. И еще — глубокой порядочности. Стоянов на 100% уверен, что его друг и партнер никогда, нигде и ни с кем не обронил о нем плохого слова.

«Был такой примат у него, не то чтобы моей правоты, а того, что я друг и про меня нельзя говорить плохо. В любой компании. Я точно знаю — ну мы, артисты, умеем в любой компании поцеловаться, тут же отвернуться и сказать: „Поцеловал, гад“. Я точно знаю, точно, что этот человек не только не сказал обо мне ни одного плохого слова, но даже не подумал. Что в сто раз важнее», — заключил Юрий Стоянов.

К слову, Ильи Олейникова не стало 11 ноября 2012 года после продолжительной болезни. Широкую известность актер получил благодаря телепередаче «Городок», которую вел с Юрием Стояновым с 1993 по 2012 годы. Своему другу, в память о нем, Юрий Стоянов посвятил часть своего бенефиса на сцене театра «Современник», который состоялся накануне, 17 ноября.

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