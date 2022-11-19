Ангелина Вовк и Владимир Березин рассказали о размере своей пенсии

Диктор Владимир Березин и телеведущая Ангелина Вовк рассказали про свою пенсию в эфире федерального канала.

Вовк призналась, что получает пенсию в 17 тысяч рублей. Она не понимает, как можно прожить на такие деньги. Телеведущая не стала скрывать, что еще получает надбавки к пенсии от мэрии Москвы в размере 30 тысяч рублей. Она добавила, что у нее множество почетных званий, но дают они немного.

В свою очередь, Березин отметил, что все народные артисты получают 17 тысяч рублей. Также он указал, что разные льготы дает звание «Ветеран труда». Например, скидки 30-50% при оплате ЖКХ и бесплатный проезд в метро.

«Я года три не оформлял пенсию. Думал, что если оформлю, вся моя работа закончится и я буду жить только на пенсию», — сказал он.

Вовк подчеркнула, что хоть и находится на пенсии, пенсионеркой она себя не считает.

Как ранее писал 5-tv.ru, Ангелина Вовк раскритиковала президента Украины Владимира Зеленского в интервью с Вячеславом Манучаровым. По ее мнению, глава государства, снявшись в сериале «Слуга народа» просто прикинулся хорошим, а доверчивые люди ему поверили.