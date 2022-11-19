На Сахалине загорелся дом неподалеку от места, где прогремел взрыв
Пожар разгорелся на Сахалине второй раз за сутки рядом с местом первого происшествия
Фото, видео: 5-tv.ru
Огонь уже распространился на площади в 400 квадратных метров. Местные СМИ пишут о жертвах.
На Сахалине в том же районе поселка Тымовское, где сегодня произошел взрыв газа, снова произошло ЧП — горит последний этаж жилого двухэтажного дома.
Согласно неподтвержденной информации местных СМИ, уже есть жертвы. Причины возгорания пока не установлены.
«К моменту прибытия спасателей огонь распространился на площади в 400 квадратных метров. В тушении принимают участие 17 пожарных и три единицы техники», — говорится в сообщении МЧС Сахалинской области
Ранее 5-tv-.ru рассказал о том, что при взрыве в пятиэтажном доме на Сахалине погибли не менее восьми человек, в том числе дети. Предварительной версией происшествия считается взрыв бытового газа. При этом известно, что дом не был газифицирован. За день до трагедии жильцы дома жаловались на запах газа.
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