На Сахалине загорелся дом неподалеку от места, где прогремел взрыв

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 95

Пожар разгорелся на Сахалине второй раз за сутки рядом с местом первого происшествия

Фото, видео: 5-tv.ru

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Огонь уже распространился на площади в 400 квадратных метров. Местные СМИ пишут о жертвах.

На Сахалине в том же районе поселка Тымовское, где сегодня произошел взрыв газа, снова произошло ЧП — горит последний этаж жилого двухэтажного дома.

Согласно неподтвержденной информации местных СМИ, уже есть жертвы. Причины возгорания пока не установлены.

«К моменту прибытия спасателей огонь распространился на площади в 400 квадратных метров. В тушении принимают участие 17 пожарных и три единицы техники», — говорится в сообщении МЧС Сахалинской области

Ранее 5-tv-.ru рассказал о том, что при взрыве в пятиэтажном доме на Сахалине погибли не менее восьми человек, в том числе дети. Предварительной версией происшествия считается взрыв бытового газа. При этом известно, что дом не был газифицирован. За день до трагедии жильцы дома жаловались на запах газа.

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