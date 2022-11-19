«Я теперь невеста»: Штурм показала обручальное кольцо с редким драгоценным камнем

Певица приняла предложение руки и сердца от возлюбленного, которого ненадолго бросала ради ирландского музыканта.

Певица Наталья Штурм собралась замуж. Не только в 40 лет жизнь начинается — у некоторых страсти кипят и в 56. Артистка приняла предложение руки и сердца от возлюбленного Альберта. С этим мужчиной звезду связывает сложная история отношений, в которых было место и расставанию из-за романа с ирландским музыкантом.

Фото с любимым. Источник фото: Instagram* / nataliashturm

Кавалер стоически выдержал испытания и таки надел своей даме кольцо на безымянный палец. Колечко, по словам Штурм, непростое. Его украшает редкий драгоценный камень необычного оттенка. Исполнительница, судя по всему, осталась довольна выбором жениха. Стоит отметить, она была к предложению готова. На видео в соцсетях можно заметить, как она выставила вперед руку, когда Альберт подошел к ней, держа обручальный символ за спиной.

Кольцо смазалось. Источник фото: Instagram* / nataliashturm

«Альберт надел мне на пальчик помолвочное кольцо! Я теперь невеста. Бирманская шпинель — такой же драгоценный камень, как бриллиант, только редкий. В этом колечке 3,4 карата, цвет красно-розовый. Я его очень люблю», — написала в блоге Штурм. Кольцо любит или Альберта, не уточнила.

Певица была замужем дважды. Первому супругу — сокурснику Сергею Дееву она родила дочь Елену, наследница подарила родителям внука в 2019 году. От второго мужа Игоря Павлова артистка растит сына Арсения. Ранее, писал 5-tv.ru, Наталья Штурм предложила Ольге Бузовой открыть агентство мужчин с большими достоинствами.

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