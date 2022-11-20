Певец SHAMAN заявил о желании приехать с концертом в Донбасс

Российский певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, заявил о желании выступить перед жителями Донбасса. В интервью «Известиям» артист рассказал, что сейчас его команда активно занимается подготовкой к поездке. Он также подчеркнул, что для зрителей региона намерен подготовить особую программу.

«Как только все будет готово, я с удовольствием сообщу вам все детали и подробности. Я знаю, что меня на Донбассе очень ждут. И в сердцах, живущих там людей, мои песни находят особый отклик», — сказал музыкант.

По словам исполнителя, думая о грядущем выступлении в Донбассе, он ощущает большую ответственность, необходимость полностью оправдать ожидания. Именно поэтому хочет тщательно подготовиться и привезти уникальный материал своим поклонникам. Чтобы все было «круто и по-взрослому», понадобится некоторое время, добавил певец.

Журналисты поинтересовались, не боится ли SHAMAN своих планов, ведь ехать придется в зону боевых действий. Артист признался — он обычный человек, и со страхом он борется так же, как и все остальные. Старается, чтобы эмоции не завладели его сердцем и не повлияли на поступки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как SHAMAN ответил на критику его хита «Я русский» со стороны Ксении Собчак и Александра Гудкова.