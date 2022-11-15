«Реакция необычная»: SHAMAN поблагодарил Собчак за критику его хита «Я русский»

Знаменитый певец не держит зла на хейтеров и в первую очередь думает о музыке.

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) за последние три месяца стал особенно популярным. Все дело в его песне «Я русский», клип на которую набрал больше 20 миллионов просмотров. Поклонники и коллеги по цеху в восторге от композиции и постоянно хвалят творчество вокалиста.

Однако нашлись и те, кто не понял смысла композиции и раскритиковал ее. Одна из них — журналистка и телеведущая Ксения Собчак. По мнению светской львицы, многие слова в песне совершенно неуместны. Например, строчка «Я русский всему миру назло».

«Честно не понимаю, зачем для самоидентификации нам всегда нужно кому-то себя противопоставлять», — возмутилась эпатажная блондинка.

Сам артист не обращал внимания на критику Ксении Анатольевны, однако журналистка продолжала комментировать действия исполнителя. В конце концов певец высказался. Примечательно, что реакция звезды оказалась довольно дружелюбной.

Вместо ответного негатива вокалист поблагодарил знаменитость, ведь из-за ее комментариев творчество SHAMANа только набирает популярность. По мнению артиста, Собчак не сделала ничего плохого. Она просто высказывает свою позицию касаемо его треков.

«Записал видеообращение, сказал спасибо. И в этом нет никакой иронии с моей стороны, как многие могли бы подумать. Это ее реакция на мои песни. Да, реакция необычная, но она имеет на нее полное право. Пусть Ксения и сказала обо мне что-то не очень лестное, зато еще столько людей узнали обо мне. За что ей премного благодарен», — приводит его слова издание «ОК!».

Также певец не злится на телеведущего Александра Гудкова, который не просто раскритиковал песню «Я русский», а снял оскорбительную пародию на клип. За это на него даже написали заявление в правоохранительные органы.

«Я думаю, что Александр — мой поклонник, которому искренне понравилась эта песня. Спасибо ему большое за дополнительный пиар и привлечение внимания ко мне и моему творчеству!» — сказал исполнитель.

Певец отметил, что огромная популярность выглядит для него неким побочным эффектом его профессии. Главное в жизни вокалиста — это работа и творчество. Злопыхатели в интернете играют для него незначительную роль.

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