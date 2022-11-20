На Сахалине срочно демонтируют часть дома после взрыва газа

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Анна Гончаренко
Анна Гончаренко Эксклюзив 40

По последним данным, в результате трагедии погибли девять человек. Четверо из них — дети.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Первый подъезд дома в поселке Тымовское после взрыва баллона с газом срочно демонтируют. Об этом сообщил губернатор региона Валерий Лимаренко. 5-tv.ru публикует эксклюзивные кадры с места событий.

По его словам, после экспертизы будет принято решение, безопасно ли жильцам вернуться в свои квартиры. В любом случае дом ждет капитальный ремонт.

«Сейчас принято решение — срочно демонтировать первый подъезд, чтобы он не повлек за собой дальнейшие разрушения. Если эксперты дадут заключение, что проживание в остальных подъездах безопасно для людей, дом ждет капитальный ремонт. Приведут в порядок, крышу, фасад и коммуникации», — заявил Лимаренко.

По последним данным, в результате взрыва погибли девять человек, четверо из них — дети. Еще двое пострадали. Они госпитализированы в больницу. Один человек в состоянии средней тяжести, другой — в тяжелом.

19 ноября в многоквартирном доме в поселке Тымовское взорвался 20-литровый баллон с газом.

Ранее 5-tv.ru опубликовал видео момента взрыва в жилом доме на Сахалине.

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