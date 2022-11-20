Рядом с ядерным полигоном в КНДР произошло землетрясение

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 33

Оно было вызвано естественными причинами, а местных жителей об этом предупредили заранее.

Рядом с ядерным полигоном в КНДР произошло землетрясение

Фото: www.globallookpress.com / Sabirin Manurung

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Землетрясение магнитудой 2 произошло в КНДР в провинции Хамгген-Пукто, где также расположен ядерный полигон Пхунгери. Об этом сообщило агентство Yonhap News.

Специалисты отметили, что очаг землетрясения залегал на глубине 11 километров.

Но повода для паники нет — землетрясение было рассчитанным, а граждан заранее проинформировали, чтобы они сохраняли спокойствие.

В феврале и марте около провинции Хамген-Пукто также было зафиксировано шесть незначительных землетрясений.

В октябре этого года подземная гроза коснулась и нашей страны — в Иркутской области произошло землетрясение. Его ощутили в Иркутске, в Ангарске, Шелеховском, Слюдянском районах. Эпицентр находился в акватории озера Байкал, а магнитуда составила от 5 до 5,7.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что на Камчатке после землетрясения началось извержение вулкана.

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