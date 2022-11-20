Очевидцы сообщают о мощном пожаре на площади Трех вокзалов в Москве

Крупный пожар произошел в здании, расположенном возле площади Трех вокзалов в Москве. Предположительно, это может быть киоск по продаже цветов. 5-tv.ru публикует эксклюзивные кадры с места событий.

В настоящий момент идет эвакуация людей, заблокированных в здании, где произошло возгорание. Спасатели прибыли к месту ЧП в считанные минуты после сообщений о случившемся.

«Пожарные незамедлительно выехали по заявке. В пути следования наблюдается сильное задымление. Информация уточняется», — подчеркнули в столичном главке МЧС.

5-tv.ru

Предварительно, в здании, где произошел пожар, находятся около десяти человек.

Ранее 5-tv.ru сообщал о мощном возгорании на газопроводе в Ленобласти.