Очевидцы сообщают о мощном пожаре на площади Трех вокзалов в Москве

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Эксклюзив 111

Детали случившегося уточняются. Спасатели приступили к эвакуации людей.

Очевидцы сообщают о мощном пожаре на площади Трех вокзалов в Москве

Фото: Марина Лысцева / ТАСС

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Крупный пожар произошел в здании, расположенном возле площади Трех вокзалов в Москве. Предположительно, это может быть киоск по продаже цветов. 5-tv.ru публикует эксклюзивные кадры с места событий.

В настоящий момент идет эвакуация людей, заблокированных в здании, где произошло возгорание. Спасатели прибыли к месту ЧП в считанные минуты после сообщений о случившемся.

«Пожарные незамедлительно выехали по заявке. В пути следования наблюдается сильное задымление. Информация уточняется», — подчеркнули в столичном главке МЧС.

5-tv.ru

Предварительно, в здании, где произошел пожар, находятся около десяти человек.

Ранее 5-tv.ru сообщал о мощном возгорании на газопроводе в Ленобласти.

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