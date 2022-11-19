Пламя в темноте: из-за чего загорелся газопровод в Ленобласти

Все, что известно на данный момент о происшествии в Ленинградской области — в обзоре.

Утром 19 ноября во Всеволожском районе Ленинградской области ориентировочно на 782 км произошел разрыв магистрального газопровода «Белоусово — Ленинград» с последующим возгоранием.

Почти сразу же пользователи соцсетей начали выкладывать огромное количество видео с места пожара. Кадры распространились по всему интернету.

Стало известно, что причиной пожара на газопроводе между Бернгардовкой и Ковалево стала разгерметизация трубы.

«В 15.25 поступило сообщение о пожаре по адресу: Ленинградская область, Всеволжский район, Рябовское шоссе. По прибытии пожарных было установлено, что произошла разгерметизация с последующим возгоранием на газопроводе», — говорится в сообщении МЧС.

Угрозы для населения нет, отсутствует и угроза распространения огня на жилые массивы.

Фото, видео: 5-tv.ru

По словам губернатора Александра Дрозденко, около 16:00 давление на магистральном газопроводе снизили, ТЭЦ Всеволожска перевели на мазут для обеспечения бесперебойной подачи тепла.

«Несмотря на видеоэффект, распространение огня по лесу маловероятно: территория леса отдалена от места возгорания», — написал Дрозденко.

Около 17:00 стало известно, что прокуратура организовала проверку по факту пожара. На место выехал прокурор Ленинградской области Сергей Жуковский.

Фото, видео: 5-tv.ru

В настоящий момент газопровод перекрыт. После выгорания остатков газовой смеси аварийные бригады приступят к ремонту магистрали. Также на место ЧП направили пожарный поезд и спецтехнику на гусеничном ходу.

После этого, в комитете по ТЭК Ленобласти сообщили, что из-за возгорания газопровода пришлось отключить ГРС Восточная. К ГРС подключены населенные пункты, прилегающие к городу Всеволожску. Котельные переводятся на резервный вид топлива. Есть вероятность отключения частного сектора.

В 18:19 стало известно, что открытое горение на газопроводе в Ленинградской области было ликвидировано. Сейчас завершается переключение потребителей на газоснабжение от других газопроводов.

Следственными органами СК России по Ленинградской области по факту горения газопровода во Всеволожском районе организована доследственная проверка по ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов)».

Ранее 5-tv.ru одним из первых публиковал видео очевидцев пожара на газопроводе в Ленинградской области.