В горящем здании у площади Трех вокзалов произошло обрушение

Эфирная новость 42

Предварительно, внутри помещения заблокированы несколько человек. На месте работают спасатели.

Фото, видео: 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

В горящем здании у площади Трех вокзалов произошло обрушение. Об этом сообщили в МЧС. 5-tv.ru публикует эксклюзивные кадры с места событий.

По предварительной информации, внутри помещения заблокированы несколько человек. На месте работают спасатели. Все силы направлены на спасение людей.

Как сообщают очевидцы, возле горящего здания слышны мощные хлопки. Не исключено, что к тушению возгорания может быть привлечена авиация.

Информация о причинах случившегося и пострадавших уточняется.

Ранее 5-tv.ru сообщал о гибели людей после взрыва в пятиэтажке на Сахалине.

-3° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
60.37
-0.02 62.45
-0.12
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 20 ноября

Последние новости

16:29
«Спешат выбить деньги у США»: политолог высмеял заявление Ермака по «возврату» Крыма
16:08
ВС России уничтожили дивизион ВСУ, обстреливавший Белгородскую область
16:06
В горящем здании у площади Трех вокзалов произошло обрушение
15:59
Пугачева позавидует: сколько стоит роскошный особняк Ханны и Пашу
15:52
ВСУ неоднократно обстреляли Запорожскую АЭС: кадры с места
15:44
Очевидцы сообщают о мощном пожаре на площади Трех вокзалов в Москве

Сейчас читают

Крест лежит, оградки нет: как выглядит могила Гаркалина спустя год после смерти актера
В Германии хотят поделить захороненных советских солдат на «русских и украинцев»
Помогла украинская ракета? Запад резко изменил риторику в отношении России
Чемпионат мира по футболу в Катаре: чем удивит турнир и кто явный фаворит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика