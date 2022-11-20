В горящем здании у площади Трех вокзалов произошло обрушение. Об этом сообщили в МЧС. 5-tv.ru публикует эксклюзивные кадры с места событий.

По предварительной информации, внутри помещения заблокированы несколько человек. На месте работают спасатели. Все силы направлены на спасение людей.

Как сообщают очевидцы, возле горящего здания слышны мощные хлопки. Не исключено, что к тушению возгорания может быть привлечена авиация.

Информация о причинах случившегося и пострадавших уточняется.

Ранее 5-tv.ru сообщал о гибели людей после взрыва в пятиэтажке на Сахалине.