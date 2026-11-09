Сестра Нюши оказалась в больнице после пожара в квартире в Москве

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Андрей Черненко
Андрей Черненко Эксклюзив 1 182 0

У двукратной олимпийской чемпионки диагностировали ожоги первой и второй степени. Причины возгорания устанавливаются.

Сестра Нюши Мария Шурочкина пострадала при пожаре

Фото: ИЗВЕСТИЯ/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Федор Успенский

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Сестра певицы Нюши, олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Шурочкина, госпитализирована с ожогами после пожара в Москве. У спортсменки пострадали лицо, руки и грудная клетка. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Возгорание произошло 8 ноября около 22:30 в доме № 18 на улице Багрицкого. Огонь охватил одну из комнат квартиры на площади пять квадратных метров. Во время тушения пожарные спасли из квартиры человека. Возгорание удалось локализовать.

По информации источника 5-tv.ru, 31-летнюю Марию Шурочкину доставили в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. У спортсменки диагностировали ожоги первой и второй степени лица, рук и груди.

Обстоятельства происшествия и причины возгорания пока устанавливаются.

Мария Шурочкина — двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию. Она завоевала золотые медали на Играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году и Токио в 2021-м. Кроме того, спортсменка является 11-кратной чемпионкой мира и заслуженным мастером спорта России.

Мария — младшая сестра певицы Нюши. Их отец Владимир Шурочкин выступал в группе «Ласковый май», а мать спортсменки Оксана Шурочкина — мастер спорта по спортивной гимнастике.

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