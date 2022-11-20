Воспаление и летальный исход: почему зубную боль нельзя заглушать обезболивающим

Стоматолог объяснил, чем коварно состояние ремиссии при зубной боли.

Лечить зубы страшно, больно и дорого. Поэтому люди часто игнорируют свои проблемы и принимают обезболивающие. Врач-стоматолог Илья Антонов в беседе с 5-tv.ru рассказал, почему заглушение боли таблетками может быть опасно для жизни.

Эксперт объяснил, что боль — это сигнал организма о его проблемах. По его словам, проблему надо лечить, а не принимать обезболивающее. Однако есть «особо терпеливые люди», которые рассчитывают, что лекарствами избавят себя от воспалений.

«На самом деле мы загоняем проблему чуть дальше, потому что у каждого процесса есть этап ремиссии, когда организм подстраивается под возникшую проблему. Нам становится условно легче, хотя на самом деле прекратившаяся боль говорит только о том, что процесс ушел уже в хроническую стадию», — предостерег врач.

Антонов отметил, что именно хроническая стадия чревата большинством проблем. Опаснее всего второй этап боли, когда ее проявления становятся менее выраженными, но более продолжительными.

«Мы, принимая лекарства, уже не находим облегчения. Через какое-то время мы можем даже наблюдать изменение форм лица — обычный отек», — подчеркнул стоматолог.

Те самые «терпеливые люди» наивно продолжают решать вторую стадию проблемы лекарствами, однако ремиссия прекращается и начинаются действительно серьезные проблемы. Илья Антонов уверяет, что обычная зубная боль, которую вовремя не вылечили, может привести к трагическому финалу.

«Дальше идет ухудшение, происходят гнойные воспаления — это процесс разрушения тканей вокруг очага воспалений. Гной, выделяемые токсины — это то, что попадает в кровь и это начинает накапливаться в нашем организме, не просто создавая фон вреда, но и запуская процессы, которые, к сожалению, могут вести к летальному исходу», — заключил эксперт.

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