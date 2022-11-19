«Эпидемия» близорукости: почему все больше людей в мире теряют зрение

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 30

Минздрав РФ: каждый третий россиянин страдает близорукостью

«Эпидемия» близорукости: почему все больше людей в мире теряют зрение

Фото: Depositphotos / Marushy99

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По данным Минздрава, в России плохо видит каждый третий-четвертый человек.

Россию и другие страны мира охватывает «эпидемия» близорукости (миопии), пишет РИА Новости со ссылкой на данные Минздрава РФ и мнения экспертов. С каждым годом все больше людей надевают очки или контактные линзы, уже сейчас каждый третий-четвертый россиянин плохо видит вдаль. Распространение недуга по планете продолжается с середины ХХ века: на Западе пациентами офтальмологов сегодня являются 30% населения, в государствах Восточной Азии их 80- 90%.

Специалисты австралийского Института зрения Брайена Холдена дают неутешительный прогноз. Они полагают, что к 2050 году около половины населения Земли столкнутся с близорукостью. К слову, в 2000-м эта болезнь диагностировалась у почти 21% человечества. Пока наука не может точно определить причины. Любопытно, что пресловутые гаджеты ни врачи, ни исследователи сегодня не делают главным врагом.

«У всех разные размеры гаджетов, длина руки, которой люди держат планшет или телефон. Слишком много переменных. Рекомендации типа „ребенок должен сидеть за компьютером не больше часа“ взяты года этак из 1998-го, когда у ПК были еще старые большие мониторы», — говорит офтальмолог Павел Карамышев.

Причину распространения близорукости многие эксперты рассматривают в контексте генетики. Проблемы со зрением возникают из-за увеличения размера глаза, а этот процесс — исключительно врожденная особенность. А условия и образ жизни — ускорители, дополнительные факторы риска. При нормальном развитии глазного яблока, полагает Карамышев, даже у заядлого геймера не будет близорукости.

Определенно снижает вероятность появления недуга частое пребывание в лучах солнечного света. Его недостаток губителен для зрения, и в этом соглашаются многие специалисты. Неважно даже, ясно за окном или пасмурно, прогулка на свежем воздухе всегда полезнее заточения в квартире, тем более если речь идет о детях. Но даже круглосуточную профилактику солнцем победит генетика.

Эксперты рекомендуют не перегружать глаза детей спешным изучением алфавита и счета. Давать им взрослую нагрузку не стоит. Кроме прогулок помогут замедлить развитие близорукости правильно подобранные очки и контактные линзы. Оперативная коррекция зрения — до сих пор спорная тема, одни врачи рекомендуют, другие отказываются принципиально. А вот правильное питание, здоровый образ жизни, физическую активность и регулярную диспансеризацию рекомендуют все без исключения.

Ранее, писал 5-tv.ru, медики назвали главные признаки начала болезни Альцгеймера.

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