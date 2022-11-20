Что известно о мощном пожаре на площади Трех вокзалов: кадры эпицентра

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 529

У площади трех вокзалов в центре Москвы загорелся цветочный склад

Фото, видео: 5-tv.ru

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К ликвидации возгорания привлекли три вертолета Ка-32 и пожарный поезд.

Площадь пожара на цветочном складе в районе площади трех вокзалов в центре Москвы достигла 2,5 тысячи квадратных метров, площадь обрушения — 700 квадратов.

По информации 5-tv.ru, в результате ЧП пострадали два человека. Характер ранений не уточняется, известно лишь, что это не ожоги. Обоим пострадавшим оказывается медицинская помощь на месте, от госпитализации они отказались. По последним данным, спасатели эвакуировали из горящего здания семь человек, два человека остаются заблокированы.

О крупном пожаре в районе площади трех вокзалов стало известно около трех часов дня. Спасатели прибыли к месту ЧП в считанные минуты после сообщений о случившемся.

Выяснилось, что горит двухэтажное кирпичное здание оптового цветочного склада по адресу: Комсомольская площадь, 1а, строение 18. Пожару присвоили третий уровень сложности, к его ликвидации привлекли три вертолета Ка-32 и пожарный поезд.

По информации 5-tv.ru, здание у площади трех вокзалов горит уже не в первый раз: аналогичное ЧП произошло ровно три года назад, в ноябре 2019 года. Тогда пожар уничтожил площадь в 700 квадратных метров, прежде чем удалось его локализовать.

Ранее 5-tv.ru рассказал, из-за чего загорелся газопровод в Ленобласти.

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