Никита Джигурда проиграл суд за многомиллионное наследство своей подруги

Почему подруга знаменитого актера решила указать его в завещании?

Актер Никита Джигурда потерпел поражение в суде и лишился четырех квартир. Долгие годы российский шоумен боролся за многомиллионное наследство своей подруги, предпринимательницы Людмилы Браташ, однако большой банковский счет, три московские квартиры и недвижимость во Франции отошла ее родной сестре. Соответствующее положение появилось на сайте Мосгорсуда.

Браташ ушла из жизни в 2016 году. Ее родственница подала документы о наследовании состояния, однако обычная процедура превратилась в настоящее шоу — неожиданно объявился Джигурда с завещанием бизнес-леди.

Согласно российскому законодательству, ближайшие родственники имеют право овладеть имуществом покойного «без очереди», если человек не оставил после себя завещания. В ином случае, наследство переходит личности, указанной в документе.

По словам знаменитого актера, Браташ включила его в завещание по дружбе. Примечательно, что женщина отписала ему все свое наследство.

Суд несколько лет решал спорный вопрос. Сторону Никиты Джигурды отстаивал известный юрист, Эльман Пашаев, который также защищал интересы актера Михаила Ефремова.

Изначально дело было отдано в Кунцевский районный суд, однако расставил все точки лишь сейчас Мосгорсуд. Инстанция удовлетворила требования сестры Браташ и разрешил женщине вступить в законное право собственности.

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