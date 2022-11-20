Никита Джигурда проиграл суд за многомиллионное наследство своей подруги

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 26

Никита Джигурда проиграл в суде четыре квартиры и многомиллионное наследство

Никита Джигурда проиграл суд за многомиллионное наследство своей подруги

Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

Читайте нас в: Дзен Новости

Почему подруга знаменитого актера решила указать его в завещании?

Актер Никита Джигурда потерпел поражение в суде и лишился четырех квартир. Долгие годы российский шоумен боролся за многомиллионное наследство своей подруги, предпринимательницы Людмилы Браташ, однако большой банковский счет, три московские квартиры и недвижимость во Франции отошла ее родной сестре. Соответствующее положение появилось на сайте Мосгорсуда.

Браташ ушла из жизни в 2016 году. Ее родственница подала документы о наследовании состояния, однако обычная процедура превратилась в настоящее шоу — неожиданно объявился Джигурда с завещанием бизнес-леди.

Согласно российскому законодательству, ближайшие родственники имеют право овладеть имуществом покойного «без очереди», если человек не оставил после себя завещания. В ином случае, наследство переходит личности, указанной в документе.

По словам знаменитого актера, Браташ включила его в завещание по дружбе. Примечательно, что женщина отписала ему все свое наследство.

Суд несколько лет решал спорный вопрос. Сторону Никиты Джигурды отстаивал известный юрист, Эльман Пашаев, который также защищал интересы актера Михаила Ефремова.

Изначально дело было отдано в Кунцевский районный суд, однако расставил все точки лишь сейчас Мосгорсуд. Инстанция удовлетворила требования сестры Браташ и разрешил женщине вступить в законное право собственности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о провокационном поведении Никиты Джигурды и балерины Анастасии Волочковой.

-3° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
60.37
-0.02 62.45
-0.12
Время успокоиться и строить планы. Китайский гороскоп на неделю с 21 по 2...

Последние новости

20:53
Никита Джигурда проиграл суд за многомиллионное наследство своей подруги
20:39
Время успокоиться и строить планы. Китайский гороскоп на неделю с 21 по 27 ноября
20:27
Воспаление и летальный исход: почему зубную боль нельзя заглушать обезболивающим
20:13
Сменила пластинку: поклонники не узнали голос Бузовой в новой песне
20:12
«Выкинул меня из салона»: Лисовец пожаловался на жуткую ревность Зверева
20:04
Расстрел российских пленных боевиками ВСУ: реакция Запада на жестокую расправу

Сейчас читают

Белорусские пограничники обнаружили принесенное из Польши тело беженца
Пугачева позавидует: сколько стоит роскошный особняк Ханны и Пашу
Помогла украинская ракета? Запад резко изменил риторику в отношении России
Чемпионат мира по футболу в Катаре: чем удивит турнир и кто явный фаворит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика