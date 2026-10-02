«Не разъясняли права»: Адвокат Тиммы заявил о возможном нарушении Седоковой

Адвокат Тиммы заявил о возможном нарушении со стороны Седоковой

В действиях певицы Анны Седоковой могут быть признаки злоупотребления правом. Об этом заявил адвокат семьи Яниса Тиммы Владислав Станцель в беседе с 5-tv.ru. Речь идет о документе, который был оформлен как брачный договор и использовался при оформлении имущества.

По словам юриста, назвать этот документ полноценным брачным договором нельзя.

«Это можно назвать противоправными действиями, <…> потому что договор, который называется брачным, таковым не является, так как его не удостоверял нотариус, нотариус не разъяснял права и обязанности, не разъяснял сторонам, в том числе, главным образом, Янису Тимме, правовые последствия подписания данных документов, поэтому оформлять и издавать этот документ для того, чтобы оформить добрачное имущество на себя, по нашему мнению, содержит некоторые признаки злоупотребления правом», — высказался адвокат.

Станцель отметил, что пока речь идет именно о возможном нарушении в рамках гражданского права.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Седокова не пришла на заседание по иску семьи ее покойного бывшего мужа. В сентябре Останкинский суд не принял доводы представителей певицы о наличии брачного договора с Тиммой. Стороне Седоковой предстоит представить доказательства того, что деньги на покупку квартиры на Авиационной улице были ее личными средствами.

Сумма требований семьи Тиммы, связанных с этой квартирой, составляет 37 миллионов рублей.

Янис Тимма умер 17 декабря 2024 года. После его смерти между Седоковой и родственниками спортсмена возник спор об имуществе, приобретенном во время брака. Семья Тиммы обратилась в суд с требованием разделить совместно нажитое имущество.

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