Два человека погибли в пожаре на площади Трех вокзалов

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 103

Загорелось здание оптового цветочного склада, люди оказались в ловушке.

Фото, видео: Савостьянов Сергей / ТАСС; 5-tv.ru

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Число погибших в пожаре в районе Комсомольской площади увеличилось до двух человек. Как сообщил 5-tv.ru источник в экстренных службах, тела смогли найти в ходе разбора завалов.

О крупном пожаре в районе площади трех вокзалов стало известно около трех часов дня. МЧС прибыли на место крайне оперативно и сразу же приступили к тушению возгорания.

«К ликвидации и тушению пожара привлечено более 120 человек и 42 единицы техники», — сообщил журналистам врио начальника ГУ МЧС России по городу Москве полковник внутренней службы Андрей Румянцев.

Горело двухэтажное кирпичное здание оптового цветочного склада в районе Комсомольской площади. Пожару присвоили третий уровень сложности, к его ликвидации привлекли три вертолета Ка-32 и пожарный поезд.

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