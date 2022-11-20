Число погибших в пожаре на площади трех вокзалов увеличилось

Разбор завалов на месте происшествия продолжается.

Число погибших в пожаре в районе Комсомольской площади увеличилось. По данным, которые оказались в распоряжении 5-tv.ru, в настоящее время известно о пяти погибших. По предварительным данным, под завалами могут находиться еще тела, судьба двух человек остается неизвестной.

Также места трагедии покинули две машины скорой помощи со включенными спецсигналами.

Официальной информации о числе погибших и пострадавших не поступало.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, сгорело двухэтажное кирпичное здание оптового цветочного склада в районе Комсомольской площади. Пожару присвоили третий уровень сложности, к его ликвидации привлекли три вертолета Ка-32 и пожарный поезд.