Число погибших в пожаре на площади трех вокзалов увеличилось

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 277

Число погибших в пожаре на площади трех вокзалов увеличилось до пяти человек

Фото, видео: Савостьянов Сергей / ТАСС; 5-tv.ru

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Разбор завалов на месте происшествия продолжается.

Число погибших в пожаре в районе Комсомольской площади увеличилось. По данным, которые оказались в распоряжении 5-tv.ru, в настоящее время известно о пяти погибших. По предварительным данным, под завалами могут находиться еще тела, судьба двух человек остается неизвестной.

Также места трагедии покинули две машины скорой помощи со включенными спецсигналами.

Официальной информации о числе погибших и пострадавших не поступало.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, сгорело двухэтажное кирпичное здание оптового цветочного склада в районе Комсомольской площади. Пожару присвоили третий уровень сложности, к его ликвидации привлекли три вертолета Ка-32 и пожарный поезд.

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