Названа причина пожара в цветочном складе на площади трех вокзалов

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 151

Пожар унес жизни как минимум пяти человек.

Названа причина пожара в цветочном складе на площади трех вокзалов

Фото: МЧС России / ТАСС

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Названа причина пожара на оптовом цветочном складе на Комсомольской площади, унесшего жизни как минимум пяти человек.

Источник в экстренных службах сообщил 5-tv.ru, что, по предварительным данным, причиной возгорания стали неисправность электронагревательного прибора и аварийный режим работы электросети.

На месте инцидента работают спасатели, ведется разбор завалов. Также с места пожара выехали две машины скорой помощи с включенными «мигалками», был ли кто-либо в них — пока неизвестно.

О крупном пожаре в районе площади трех вокзалов стало известно около 15 часов 20 ноября. Выяснилось, что горит двухэтажное кирпичное здание оптового цветочного склада на Комсомольской площади. Кстати, это не первый случай пожара по этому адресу: аналогичное ЧП произошло ровно три года назад, в ноябре 2019 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, сколько человек погибло в пожаре на Комсомольской площади.

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