Слова расходятся с делом: Великобритания продолжает покупать нефть у России

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Sunday Times обнаружила, что Великобритания закупает нефть из РФ через третьи страны

Фото, видео: www.globallookpress.com / Marcin Nowak; 5-tv.ru

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Как показывает практика, сколько бы страны Европы не говорили о необходимости отказаться от российской нефти, они все равно продолжают закупать ее, используя различные уловки.

Великобритания продолжает закупать российскую нефть, используя обходные пути. Как отмечает The Times, с марта, несмотря на санкции, в страну прибыло уже 39 танкеров с российским топливом на сумму почти 800 миллионов фунтов стерлингов.

Нефть зарегистрировали как импорт из Германии, Нидерландов и Бельгии. И Национальная статистическая служба зафиксировала — поставок российского топлива в этот период не было. Оказалось, все это лукавство.

Для того, чтобы обойти санкции, перевозчики используют два способа: перекачивают нефть с одного танкера на другой в открытом море либо ввозят ее через третьи страны.

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