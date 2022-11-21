Профессор РАН превратил математику в остросюжетное приключение для школьников Карелии

Площадка-трансформер молодежного центра «Сердоболь» собрала самых талантливых молодых людей в республике. Тем временем их родители и гости региона могут развлечься в центре «Терра Нордика».

На побережье Ладожского озера будущее уже наступило. Ультрасовременная площадка-трансформер молодежного центра «Сердоболь» собрала самых талантливых школьников Карелии. Профессору Российской академии наук (РАН) удалось, казалось бы, невозможное: превратить математику в остросюжетное приключение. Корреспондент «Известий» Максим Облендер все увидел.

«Смотрите, у нас три события, надо перемножить три вероятности!» — поставил школьникам задачу Дмитрий Запорожец.

Что в очередной раз ждет школьников в молодежном центре «Сердоболь», не под силу разгадать даже эксперту в теории вероятности, профессору РАН Дмитрию Запорожцу. За час до его мастер-класса по математике в этом же зале малыши мастерили обложки для дневников с «секретиками и желаниями». А сейчас старшеклассники, у которых главное желание — поступить в ВУЗы, сосредоточенно пишут формулы.

Про это место на живописном берегу Ладоги знают в Карелии все. Площадка-трансформер — то игровая комната, то библиотека, кинотеатр, клуб языков, танцев, шахмат. И всегда многолюдно — даже в выходной школьники встречу с именитым доктором физико-математических наук не пропустили.

«Узнал некоторое новое, потому что в основном мы проходили через дерево вероятности, а тут были другие понятия. Это было интересно, я считаю, это пригодится мне в дальнейшем для экзаменов», — рассказал ученик 10 класса школы № 1 города Сортавала Василий Осипов.

«Сортавала — маленький городок, но здесь такая большая концентрация умных детей. А что касается центров, это замечательно, что они могут ознакомиться с разными профессиями и понять, к чему у них больше тяга, а к чему меньше», — добавил профессор РАН Дмитрий Запорожец.

И сделать это можно абсолютно бесплатно. Лилия Изотова увлекается не только математикой — в этом же зале молодежного центра она уже получила профессию диджея!

«Я провожу дискотеки в местном доме культуры, куда я сегодня потом и пойду!» — похвасталась Лилия.

Масса развлечений в Карелии есть не только для маленьких жителей региона и его гостей, но и для взрослых: как для любителей отдыха в гармонии с природой, так и для любителей активного отдыха. Неподалеку от молодежного центра рычат моторы квадроциклов Центра активного отдыха «Терра Нордика».

«Еще две-три недели, и уже основательно ляжет снег — можно будет пересесть на снегоходы. А пока есть финальная возможность насладиться поездками на квадроциклах. Погода позволяет! Вокруг прекрасные карельские леса, светит солнце. А самое — не холодно. Во-первых, на квадроцикле ты все время сам в движении. Во-вторых, предоставляют теплую и надежную экипировку», — рассказал верхом на квадроцикле Максим Облендер.

Удовольствие для сильных духом — маршруты для новичков занимают четыре-пять километров. Есть и продолжительные туры на несколько часов.

«В этом году ощущается значительный приток туристов. Внутренний туризм развивается. Сейчас приезжают в основном те, кто не любит шумных компаний. Все-таки это более индивидуальные туры, с какими-то предпочтениями. Можно насладиться тишиной, гармонией», — сообщил руководитель центра активного отдыха «Терра Нордика» Максим Павлов.

Например, в отеле «Точка на карте» среди деревьев, гор и озер традиционного карельского ландшафта доступны пешие прогулки, пирс, экотропы, чтобы вдохнуть морозный воздух. А потом можно отправиться греться в сауну. Отель — лауреат престижнейших российских премий в сфере туризма. Он уже готовится к наплыву гостей в новогодний сезон: взрослых и маленьких, спортсменов, математиков, диджеев, танцоров, художников. Ведь удивительный край Карелия открыт каждому!