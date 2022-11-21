Чья очередь: Минтранс обязал пассажиров нижних полок уступать столик для еды

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Минтранс обязал пассажиров нижних полок уступать столик для еды

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Теперь путешествующие на верхних полках имеют законное право требовать место утром, вечером и в обед.

В споре пассажиров верхних и нижних полок в поездах, похоже, окончательно поставлена точка. Минтранс разрешил пользоваться местами за столиками всем без исключения. Так что тем, кто купил билет на нижнюю полку, придется потесниться. Правда, только в строго определенное время.

Соседям по купе дается по полчаса на ужин и завтрак — с 7:00 до 10:00 и с 19:00 до 22:00. На обед отводится не больше часа — с 12:00 до 15:00.

Такие правила теперь утверждены приказом ведомства. Документ вступает в силу следующей осенью.

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