Чья очередь: Минтранс обязал пассажиров нижних полок уступать столик для еды

Теперь путешествующие на верхних полках имеют законное право требовать место утром, вечером и в обед.

В споре пассажиров верхних и нижних полок в поездах, похоже, окончательно поставлена точка. Минтранс разрешил пользоваться местами за столиками всем без исключения. Так что тем, кто купил билет на нижнюю полку, придется потесниться. Правда, только в строго определенное время.

Соседям по купе дается по полчаса на ужин и завтрак — с 7:00 до 10:00 и с 19:00 до 22:00. На обед отводится не больше часа — с 12:00 до 15:00.

Такие правила теперь утверждены приказом ведомства. Документ вступает в силу следующей осенью.