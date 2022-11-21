Все будет по-другому: Пашу рассказал, что изменит творческий путь певца SHAMAN

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Анна Гончаренко
Анна Гончаренко Эксклюзив 82

Продюсер Пашу назвал смену темы треков показателем творческого потенциала певца SHAMAN

Фото, видео: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey; 5-tv.ru

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По словам продюсера, потенциал талантливого артиста покажет смена стиля.

Продюсер Пашу (Павел Курьянов) рассказал, при каком условии певец SHAMAN совершит новый виток в карьере. Своим мнением он поделился в эксклюзивном интервью 5-tv.ru, которое дал в разгар дня рождения певца ELMAN.

По словам Пашу, SHAMAN в нужное время попал в нужную тему. Его патриотичные треки появились именно тогда, когда российская аудитория в них особенно нуждалась. Поэтому его ошеломительный успех понятен.

«Судя по трекам, которые он выпускает, все понятно. Он попал с определенной повесткой в определенную аудиторию. Такая ситуация случается со всеми артистами, которые «выстреливают», — объяснил Павел Курьянов.

Он отметил, что творческую судьбу SHAMAN можно отследить по будущим трекам. Как считает Пашу, артисту нужно попробовать выпустить песни на новые темы, попробовать себя в новом течении и если появиться новая повестка, поймать и эту «волну». Тогда его успех будет не резким пиком, а продолжительной, плавной историей.

«Я думаю, когда тема песен поменяется, будет видно, как они заходят. Либо если изменится повестка», — подытожил продюсер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что SHAMAN заявил о желании приехать с концертом в Донбасс.

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